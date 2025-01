Selon les deux experts en sécurité, cette trouvaille aurait pu permettre de pirater et suivre des millions de Subaru, ce qui, selon eux, aurait permis à d'éventuels pirates de cibler n'importe quel véhicule de la société équipé de Starlink aux États-Unis, au Canada ou au Japon. Tous deux ont fait part de leurs découvertes à Subaru à la fin du mois de novembre, et le constructeur a très rapidement corrigé les failles de sécurité en question.

Toutefois, les chercheurs avertissent que les vulnérabilités web de Subaru ne sont que les dernières d'une longue série de failles web similaires qu'eux-mêmes et d'autres chercheurs en sécurité ont pu découvrir, et qui toucheraient plus d'une douzaine de constructeurs automobiles, dont Acura, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Toyota, et bien d'autres encore…