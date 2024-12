Ce n'est malheureusement pas la première fois que des problèmes de confidentialité liés aux véhicules connectés font la une. On se souvient encore des récents soucis chez Tesla, avec des employés ayant partagé des images capturées par les caméras embarquées des véhicules clients. Ou encore cette autre fuite massive de données internes révélant des plaintes inquiétantes. Le fil conducteur ? La difficulté pour les constructeurs à conjuguer innovation technologique et protection de la vie privée.

Sans rentrer dans des détails trop techniques, il semblerait que des failles dans la manière dont les données étaient stockées et accessibles via des API soient à l'origine du problème. Des accès non sécurisés, des mots de passe potentiellement faibles… Bref, une série de négligences qui ont offert une porte d'entrée aux pirates. Et quand on parle de centaines de milliers de véhicules, l'impact est forcément colossal.

Pour les propriétaires de véhicules concernés, la première étape est sans doute de contacter leur constructeur pour savoir si leurs données ont été compromises et quelles mesures sont prises pour sécuriser à nouveau le système. Il est également conseillé de rester vigilant quant à d'éventuelles tentatives de phishing ou d'usurpation d'identité. Un changement de mot de passe sur les plateformes concernées peut également être une mesure de précaution judicieuse.