Dans un communiqué de presse publié ce 5 février 2025, les hackers éthiques de la société en cybersécurité offensive Synacktiv ont publié les résultats d'une recherche approfondie sur les systèmes automobiles électriques.

L'équipe, qui avait déjà prouvé ses compétences en réussissant, lors du concours Pwn2Onw de Tokyo en 2024, à pirater des Tesla, a extrait des informations précises sur les fragilités des infrastructures de recharge et des systèmes embarqués. Son objectif étant d'informer les constructeurs et les opérateurs des menaces potentielles. Les experts ont analysé plusieurs dispositifs, en décortiquant leurs protocoles de communication et leurs mécanismes de sécurité.