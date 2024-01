Des hackers français triomphent à Tokyo dans une compétition dédiée aux véhicules connectées, dont des Tesla !

La victoire de Synacktiv dans la compétition Pwn2Own de Tokyo 2024 n'est pas une première, puisque la société française, qui dispose de bureaux à Paris, Lyon ou encore Toulouse, avait remporté les éditions d'Austin (2021) et de Vancouver (2023), en compromettant déjà la Tesla Model 3. Tout cela témoigne de l'importance cruciale de la cybersécurité dans le secteur automobile. Elle incite en tout cas à une collaboration plus étroite entre les experts en cybersécurité et l'industrie pour garantir la protection des véhicules connectés contre les menaces en constante évolution.