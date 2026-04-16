Derrière TopStar Smart Receiver, il y a aussi le choix politique fort de la souveraineté. Le terme est-il exagéré ? Pas vraiment, puisque l'équipement est conçu et assemblé en France, sur le site Thales de Valence, dans le cadre d'une filière industrielle 100% européenne. Pour les armées du continent, c'est une garantie essentielle que de ne pas dépendre de technologies étrangères pour des équipements aussi stratégiques. Et derrière ce récepteur, on retrouve les trente ans d'expertise de Thales dans la navigation militaire.