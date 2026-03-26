Le système de gestion M-Cube, lui, joue le rôle de tour de contrôle. Dans le détail, il supervise en temps réel l'ensemble de la mission, suit la progression des drones et signale immédiatement chaque objet détecté. Un tableau de bord global, pendant que Mi-Map analyse. « Expeditionary PathMaster est un produit clé en main qui change la donne : modulaire, évolutif et alimenté par l'intelligence artificielle », résume Sébastien Guérémy, vice-président des systèmes sous-marins chez Thales. « Nous apportons aux marines la transformation numérique et la dronisation qui leur donnent l'avantage décisif aujourd'hui et demain », ajoute-t-il.