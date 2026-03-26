Thales a annoncé jeudi le lancement d'Expeditionary PathMaster, un système de lutte contre les mines navales qui intègre des drones autonomes et de l'intelligence artificielle, déjà adopté par la Marine nationale, la Royal Navy et Singapour.
La menace des mines navales n'a jamais été aussi présente dans les stratégies de défense maritime mondiales. Thales y répond aujourd'hui avec Expeditionary PathMaster, une solution modulaire et cybersécurisée, capable d'opérer depuis n'importe quelle plateforme, n'importe où dans le monde. Et derrière la technologie, entre autres déjà adoptée par la Marine nationale et la Royal Navy britannique, on retrouve la promesse concrète de détecter, localiser et neutraliser des mines avec une précision de 99%, sans mettre en danger les équipages.
Un système de déminage naval déployable partout dans le monde en quelques heures
Thales annonce donc ce jeudi 26 mars 2026 le lancement officiel d'Expeditionary PathMaster, dont le cerveau est un poste de commandement portable baptisé e-POC. Embarquable sur un navire, installable sur une côte ou depuis n'importe quelle base avancée, ce centre d'opérations permet à une marine de piloter une mission de déminage complète, de la détection jusqu'à la neutralisation, sans dépendre d'infrastructures fixes.
Sa vraie valeur, c'est sa polyvalence. Expeditionary PathMaster peut en effet connecter et coordonner des engins très différents, allant des drones sous-marins autonomes à des véhicules télécommandés, en passant par des chasseurs de mines classiques. Et peu importe la marque ou l'origine du matériel, tout est compatible. Une flexibilité qui compte et qui permet à une marine de composer avec les moyens qu'elle a sous la main, quelle que soit la situation.
Expeditionary PathMaster est directement issu d'un système déjà conçu et livré à la Marine nationale française. Une base solide, que Thales a ensuite fait évoluer pour en faire une solution exportable. La Royal Navy britannique a elle aussi reçu ses premiers drones autonomes cyber-sécurisés, et Singapour vient tout juste de sélectionner Thales pour équiper sa propre marine. On a vu pire, comme carnet de références.
L'intelligence artificielle de Thales permet de localiser les mines sous-marines avec une précision de 99%
Les performances d'Expeditionary PathMaster reposent notamment sur cortAIx, l'intelligence artificielle développée en interne par Thales. C'est elle qui alimente Mi-Map, l'application chargée d'analyser les images sonar : là où un système classique prendrait quatre minutes, Mi-Map en prend une seule et identifie une mine avec 99% de précision. Pour repérer un engin explosif caché au fond de l'eau, c'est tout sauf un détail.
Le système de gestion M-Cube, lui, joue le rôle de tour de contrôle. Dans le détail, il supervise en temps réel l'ensemble de la mission, suit la progression des drones et signale immédiatement chaque objet détecté. Un tableau de bord global, pendant que Mi-Map analyse. « Expeditionary PathMaster est un produit clé en main qui change la donne : modulaire, évolutif et alimenté par l'intelligence artificielle », résume Sébastien Guérémy, vice-président des systèmes sous-marins chez Thales. « Nous apportons aux marines la transformation numérique et la dronisation qui leur donnent l'avantage décisif aujourd'hui et demain », ajoute-t-il.
Ce lancement nourrit la tendance au sein de la défense française, qui est d'éloigner les soldats du danger grâce à la technologie. Sur terre, l'armée de Terre s'appuie déjà sur le SDZ, un robot de 10,7 tonnes qui démine un champ de mines entier sans qu'aucun sapeur n'ait à s'en approcher. Thales applique exactement la même logique en mer : laisser les machines prendre les risques, pendant que les hommes pilotent à distance.