Dans la foulée de la mise à jour du dossier du futur lance-roquettes FLP-T 150 conçu avec ArianeGroup, Thales a officiellement présenté jeudi SkyDefender, son nouveau système intégré de défense aérienne et antimissile multicouche. Conçu pour couvrir toutes les menaces, des drones à très courte portée aux missiles intercontinentaux, il repose sur une architecture modulaire pilotée par l'intelligence artificielle. Pouvant aller de la protection rapprochée à la surveillance satellitaire en orbite géostationnaire, SkyDefender pourrait redéfinir les standards de la défense aérienne moderne.