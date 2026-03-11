Pour convaincre, ArianeGroup, qui a brillé il y a tout juste un mois avec le lancement réussi de sa fusée Ariane 6 en version quatre boosters, revendique son héritage balistique. La capacité d'artillerie longue portée de cette classe repose sur des technologies proches de celles utilisées dans les systèmes balistiques. Derrière les fusées Ariane et le missile nucléaire M51, il y a des décennies de maîtrise des trajectoires balistiques à haute vitesse. C'est exactement ce savoir-faire que le FLP-T 150 mobilise, lui qui peut frapper à 150 kilomètres avec une précision extrême.