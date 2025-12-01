Ariane Group vient ces derniers jours de passer un cap important, avec le premier lancement réussi d'une fusée-sonde. Cette opération va lui permettre de posséder l'équipement nécessaire au développement des armes hypersoniques.
L'un des axes majeurs aujourd'hui de la compétition des armes dans le monde sont les armes hypersoniques. Un monde dans lequel on retrouve la Russie, les États-Unis, mais aussi la Chine, qui a encore récemment montré à quel point elle développait rapidement ce genre d'arme. En France, les autorités veulent aussi pouvoir disposer de ces vecteurs dans les stocks, ce qui va être facilité par un lancement qui vient d'être effectué par Ariane group.
La fusée-sonde SyLEX a décollé avec succès
Ariane Group vient de réussir, pour le compte du ministère des Armées, le tout premier lancement d'une petite fusée-sonde dite SyLEX (pour « Système de Lancement d'Expériences »).
Mené à partir du site de la Direction générale de l'Armement de Biscarosse, dans le sud-ouest du pays, le lancement a non seulement permis de qualifier la fusée (monoétage) mais aussi les installations et le pas de tir.
Selon le communiqué du ministère, ce système « permettra de tester en vol des nouvelles technologies au profit de la dissuasion française, du développement de démonstrateurs hypervéloces mais aussi d'applications civiles. »
La France est à nouveau souveraine dans le domaine
Et le moment est important, car avant l'envol de SyLEX, la France devait compter sur des pays étrangers pour les vols suborbitaux, que ce soit des partenaires du Vieux Continent (avec des solutions allemandes ou espagnoles à disposition) ou bien du côté des États-Unis. Une dépendance qui n'est pas particulièrement tranquillisante quand on regarde l'état de tensions des relations internationales.
La fusée SyLEX est capable d'embarquer une charge utile allant jusqu'à 600 kg, et peut atteindre une altitude comprise entre 200 et 400 km. Elle offre l'opportunité d'effectuer des expériences en microgravité en conditions réelles durant quelques minutes, que ce soit pour des projets civils ou militaires. Et ce décollage n'est que le premier pas. « Nous travaillons déjà à la prochaine étape de notre feuille de route incrémentale, la version bi-étage » a ainsi déjà annoncé le directeur des programmes Défense au sein d'Ariane Group, Vincent Pery.