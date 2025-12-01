Ariane Group vient de réussir, pour le compte du ministère des Armées, le tout premier lancement d'une petite fusée-sonde dite SyLEX (pour « Système de Lancement d'Expériences »).

Mené à partir du site de la Direction générale de l'Armement de Biscarosse, dans le sud-ouest du pays, le lancement a non seulement permis de qualifier la fusée (monoétage) mais aussi les installations et le pas de tir.

Selon le communiqué du ministère, ce système « permettra de tester en vol des nouvelles technologies au profit de la dissuasion française, du développement de démonstrateurs hypervéloces mais aussi d'applications civiles. »