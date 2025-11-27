Mais c'est son cerveau électronique qui impressionne vraiment. Une fois parti, le missile prend les commandes, repère ses cibles tout seul, calcule ses trajectoires d'évitement, et peut même changer de mission (attaquer ou espionner) en cours de route grâce à ses capteurs haute résolution. Sa portée comprise entre 500 et 1 300 kilomètres couvre l'essentiel de l'archipel japonais depuis les côtes chinoises. Les bases stratégiques américano-japonaises comme Kadena à Okinawa ou Iwakuni sont à portée directe. À Mach 7, le temps de trajet se compte en poignées de minutes. Les systèmes de défense auraient à peine le temps de réagir.