La Direction générale de l'armement (DGA) a acté une nouvelle étape dans la modernisation de la Marine nationale. Elle a officialisé, ce mardi 3 février, la commande de la version VTOL du drone militaire SMDM (Onboard Mini Aerial Drone Systems for the Navy), le drone miniature embarqué de la Marine. Développé par Airbus Helicopters, le système Aliaca, qui permet désormais un décollage et un atterrissage verticaux, a été commandé en 34 exemplaires depuis 2022. Les premières livraisons interviendront en mai 2026. Elles feront de la France le premier pays à opérer cette technologie hybride.