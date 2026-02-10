Cinq domaines opérationnels sont ciblés par Naval Group et Thales, et les deux premiers donnent le ton. Il y a d'abord le combat collaboratif. Plutôt que de gérer un seul système à la fois, l'IA permettrait à un opérateur de piloter en même temps plusieurs équipements, des drones, des systèmes d'armes et des capteurs, sans être débordé. Vient ensuite l'aide à la décision. Face à des flux de données massifs qui arrivent de partout en pleine opération, l'IA trie, analyse et restitue l'essentiel en quelques secondes pour que le commandant puisse trancher vite et bien.