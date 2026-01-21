Le classement 2026 de la société Clarivate dévoile les cent entreprises et institutions les plus innovantes du globe. Cinq représentants français, parmi lesquels Thales et Airbus, y figurent. Ils ne sont pas les mieux classés, mais font honneur à l'Europe.
Plus d'un million d'organisations passées au crible, pour cent élues. Le palmarès annuel Clarivate des innovateurs globaux, dont Clubic a pris connaissance, vient de tomber. Et cette édition 2026 confirme l'accélération de l'intelligence artificielle dans les brevets technologiques, avec un million d'inventions IA publiées rien qu'en août 2025. Cinq représentants français figurent dans ce classement élitiste. Il s'agit du CEA, d'Airbus, de Safran, de Thales et du CNRS, qui défendent les couleurs tricolores face aux géants asiatiques.
L'intelligence artificielle bouleverse le classement mondial des innovateurs en 2026
« La révolution mathématique », tel est le titre choisi par Clarivate pour cette édition, et il n'a rien d'anodin. Les brevets liés à l'intelligence artificielle ont doublé depuis 2019, pour franchir le cap assez fou du million de spécifications publiées en août 2025. Un tsunami technologique qui bouscule les hiérarchies établies.
Samsung Electronics règne toujours sur ce royaume pour la quinzième année consécutive, un exploit remarquable dans un univers où l'obsolescence vous rattrape vite. Le géant coréen devance le chinois Tencent et le japonais Canon, ce qui confirme que l'Asie orientale demeure l'épicentre mondial de l'innovation manufacturière. Le Japon rafle d'ailleurs 32% des places du Top 100, loin devant tous ses concurrents. Dans l'ordre, Honda, Toyota, Epson, LG Chem, Fujifilm, l'Américain RTX (seul acteur non-asiatique du top 10) et Huawei complètent les dix premières places.
Notons que six nouveaux venus bousculent le classement 2026. GE Vernova (86e), une entreprise américaine qui mise sur l'électrification propre, le Chinois ZTE (88e) sur la 5G, le constructeur japonais Subaru (92e) sur l'automobile connectée, tandis que CXMT (93e, Chine), Aptiv (96e, Irlande) et Silicon Motion (98e, Taïwan) font leur entrée dans le classement en apportant leur expertise respective dans les semi-conducteurs et l'architecture véhicule.
Cinq Français dans le club des cent, entre constance et excellence
Côté français, le CEA est le mieux classé, au 25e rang mondial, en confirmant qu'il est l'un des acteurs majeurs de la recherche. Présent dans le classement depuis 2012 avec seulement une absence, en 2021, le Commissariat à l'énergie atomique démontre sa capacité d'innovation qui traverse les cycles technologiques et économiques. Mais surtout, il est le deuxième acteur européen le mieux classé, en étant seulement devancé par l'Allemand Siemens (18e).
Airbus, deuxième français et troisième européen, suit au 26e échelon, en incarnant cette capacité française à briller dans les secteurs de pointe à haute intensité capitalistique. L'aéronautique ne pardonne aucune approximation, et chaque brevet déposé représente des années de R&D et des millions investis. L'avionneur européen est présent dans le classement pour la cinquième année consécutive.
Safran (45e), Thales (94e) et le CNRS (99e) complètent ce contingent français qui partage un ADN commun : privilégier la qualité des inventions à leur quantité brute. Car le classement Clarivate ne comptabilise pas simplement les dépôts de brevets, il jauge leur solidité technique, leur portée internationale et leur originalité grâce au Derwent Strength Index, un algorithme sophistiqué qui analyse plus de 67 millions d'inventions mondiales. La France n'a pas à rougir, au moins vis-à-vis de ses voisins du Vieux continent.