Safran (45e), Thales (94 e ) et le CNRS (99e) complètent ce contingent français qui partage un ADN commun : privilégier la qualité des inventions à leur quantité brute. Car le classement Clarivate ne comptabilise pas simplement les dépôts de brevets, il jauge leur solidité technique, leur portée internationale et leur originalité grâce au Derwent Strength Index, un algorithme sophistiqué qui analyse plus de 67 millions d'inventions mondiales. La France n'a pas à rougir, au moins vis-à-vis de ses voisins du Vieux continent.