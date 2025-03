Pour la première fois, deux PME figurent dans le Top 50 des déposants. Il s'agit de Genvia (31 demandes), un pionnier de l'hydrogène décarboné, et du fabricant de batteries Verkor (29 demandes). Ces entreprises, plus particulièrement spécialisées respectivement dans les électrolyseurs haute température et les batteries lithium-ion bas carbone, nous montrent aussi que la France est capable d'innover dans les secteurs porteurs d'aujourd'hui et de demain.