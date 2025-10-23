Sur le podium européen de l'innovation, la France est tout simplement installée sur la plus haute marche. L'Office européen des brevets (OEB) vient de passer au crible deux décennies de dépôts, et ce sont les laboratoires publics français, emmenés par des poids lourds comme le CNRS ou le CEA, qui raflent quatre dépôts sur dix à l'échelle continentale. Un carton plein qui confirme l'excellence hexagonale dans la transformation des découvertes scientifiques en technologies protégées.