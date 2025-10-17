En parallèle, l'écosystème français a franchi un cap en matière de maturité, puisque les liens entre start-up et entreprises du CAC 40 ont été multipliés par dix en seulement quatre ans. Plus révélateur encore, la part des start-up françaises dans ces partenariats est passée de 45% à 71% entre 2021 et 2025. Les géants de la tech, de l'industrie et de la finance ne se contentent plus d'observer les innovations, ils intègrent désormais activement les jeunes entreprises dans leurs stratégies de développement.