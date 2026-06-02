Dans son dispositif de sécurisation du G7, il y a d'abord le 25e régiment du génie de l'air (RGA), qui est parmi les premiers à intervenir sur les sites retenus. Il a pour mission de transformer des emprises brutes en zones militaires pleinement exploitables, d'y ouvrir des accès, de stabiliser les sols et d'aménager les terrains. En quelques jours à peine, les sites doivent être prêts à accueillir les unités qui s'y déploieront.