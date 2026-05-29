Alors quelles sont les solutions ? Les membres ont adopté plusieurs principes concrets, comme la vérification de l'âge obligatoire, des protections intégrées directement dans la conception des services (plutôt que rajoutées après coup, ce qu'on appelle le safety by design) et l'interdiction totale de générer ou diffuser des contenus pédopornographiques. Les plateformes sont par ailleurs sommées de travailler main dans la main avec les gouvernements et de partager leurs données avec les chercheurs, pour mieux mesurer et combattre ces risques. La suite au prochain épisode, et ce sera en 2027, avec les États-Unis aux commandes du G7.