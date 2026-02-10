Une autre priorité du gouvernement : faire en sorte que l'intelligence artificielle ne reste pas l'apanage des grandes entreprises tech. Lancé en juillet 2025, le plan national « Osez l'IA » fixe des objectifs concrets d'ici 2030, comme équiper la totalité des grandes entreprises, mais aussi 80 % des PME et la moitié des très petites entreprises, celles qui emploient moins de dix personnes. Pour y parvenir, plus de 500 ambassadeurs ont été recrutés et formés pour aller à la rencontre des dirigeants sur tout le territoire, expliquer concrètement ce que l'IA peut apporter à leur activité et les orienter vers les bons outils. Plus de 35 000 entreprises ont déjà été sensibilisées aux opportunités offertes par l'IA.