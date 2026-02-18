La France n'arrive en tout cas pas les mains vides dans ce débat. L'Assemblée nationale a, sans faire polémique, récemment voté une loi pour bloquer l'accès aux réseaux sociaux aux moins de quinze ans, une première concrète saluée lors du panel, mais perçue comme un début plutôt qu'une fin. La ministre l'a dit clairement encore aujourd'hui : la protection de l'enfance en ligne doit devenir « une priorité absolue, en s'appuyant sur la science et la coopération internationale au service de l'intérêt général. »