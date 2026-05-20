Car les ministres le savent et le reconnaissent, les risques ont grandi en même temps que le numérique, et les écrans représentent un réel danger. Entre les contenus choquants accessibles en quelques clics, le harcèlement en ligne, le temps d'écran excessif qui abîme la concentration et le moral des enfants, les risques ont explosé avec l'essor du numérique. Alors face à l'ampleur du phénomène, il faut une vraie et franche réponse commune, mondiale.