Les travaux recensent d’abord les troubles du sommeil. Le rapport précise que « des difficultés d’endormissement ou des réveils nocturnes plus fréquents figurent parmi les signes observés ». Ces perturbations se traduisent par une baisse de concentration et un ressenti de fatigue chez certains adolescents.

En parallèle, l’ANSES relève une augmentation de signes anxieux ou dépressifs chez les jeunes qui passent beaucoup de temps sur certaines plateformes. « L’usage intensif de certaines plateformes est associé à une augmentation de signes anxieux ou dépressifs », peut-on lire dans le rapport. Ces effets varient selon l’âge, le cadre familial et scolaire, et l’exposition aux réseaux sociaux ne constitue qu’un facteur parmi d’autres.

Les interactions et contenus valorisant certains corps ou réussites influencent aussi l’image de soi. Comparaisons entre pairs et participation à des défis viraux affectent la manière dont certains adolescents évaluent leur apparence ou leurs compétences. « L’insatisfaction corporelle et les interrogations sur l’image personnelle sont des thèmes récurrents », explique l’étude.

Certaines pratiques mettent davantage les adolescents à risque. Les défis dangereux ou la diffusion d’images à caractère sexuel apparaissent dans plusieurs publications scientifiques, liés à des comportements à risque ou à un ressenti émotionnel négatif. Le cyberharcèlement revient comme facteur influençant le bien-être, surtout lorsqu’il se répète sur plusieurs semaines. L’ensemble de ces observations donne une image plus complète de la façon dont certains adolescents vivent leur expérience numérique.