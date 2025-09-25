Le ministère de l'Éducation nationale a officialisé la démarche en fournissant aux enseignants des outils pédagogiques dédiés. Ces supports permettront d'intégrer durablement la cybersécurité dans les programmes du cycle 3, qui concerne donc les élèves de 9 à 12 ans. Les créations d'élèves sur ce thème seront même valorisées dans chaque région, pour faire de cette sensibilisation un véritable projet éducatif.