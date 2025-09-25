L'Afnic et Cybermalveillance.gouv.fr lancent, ce jeudi, un guide pour sensibiliser les 9-12 ans aux risques numériques. Cette initiative pédagogique, qui est à saluer, se destine à protéger une tranche d'âge particulièrement exposée.
À l'heure où les premiers smartphones arrivent vers 11 ans et les tablettes dès 9 ans, parfois même avant, cette génération grandit connectée sans forcément maîtriser les codes de sécurité. L'Afnic, association gestionnaire des noms de domaine en .fr, et Cybermalveillance.gouv.fr (plateforme nationale d'assistance aux victimes de cyberattaques) dévoilent aujourd'hui leur réponse. Avec leur livret « Le numérique, pas de panique ! », les deux entités espèrent transformer la sensibilisation cybersécurité en aventure ludique.
Sam et Pat, nouveaux héros de la cybersécurité
Le guide s'appuie sur deux personnages familiers des lecteurs du magazine Astrapi, à savoir Sam et Pat, frères jumeaux aux comportements opposés. Une collaboration avec Bayard Presse permet d'exploiter la popularité de ces héros pour véhiculer des messages essentiels sur la cybersécurité. Sam incarne l'utilisateur imprudent qui clique partout, tandis que Pat adopte les bons réflexes numériques.
C'est en adoptant l'approche par l'exemple concret que l'Afnic et Cybermalveillance.gouv.fr entendent faciliter l'identification des enfants aux situations présentées. Les bandes dessinées alternent avec des conseils pratiques et créent un équilibre parfait entre divertissement et apprentissage. L'objectif étant de rendre la cybersécurité accessible, sans tomber dans la leçon de morale ennuyeuse.
Le format A5 de 12 pages (aussi accessible en ligne, nous en reparlons plus bas) aborde tous les pièges du web. Mots de passe faibles, cyberharcèlement, hameçonnage/phishing (ces faux e-mails qui tentent de voler vos données), protection des informations personnelle, chaque risque majeur est décrypté avec la subtilité nécessaire pour maintenir l'attention des 9-12 ans, génération hyper-connectée mais encore vulnérable face aux dangers numériques.
L'École devient enfin le fer de lance de l'éducation à la cybersécurité
Notons que 100 000 exemplaires seront distribués pendant le Cybermois 2025, qui a lieu en octobre. L'opération cible d'abord les 70 000 abonnés d'Astrapi en supplément de leur magazine, puis s'étend à tous les élèves de 9 à 12 ans (cycle 3) dans les établissements scolaires français.
Le ministère de l'Éducation nationale a officialisé la démarche en fournissant aux enseignants des outils pédagogiques dédiés. Ces supports permettront d'intégrer durablement la cybersécurité dans les programmes du cycle 3, qui concerne donc les élèves de 9 à 12 ans. Les créations d'élèves sur ce thème seront même valorisées dans chaque région, pour faire de cette sensibilisation un véritable projet éducatif.
La cybersécurité devient un apprentissage fondamental, et c'est tant mieux, au même titre d'ailleurs que la lecture ou l'écriture. Avec l'explosion des cybermenaces, les mineurs sont en première ligne, on comprend donc que l'éducation préventive n'est plus optionnelle.
Le livret « Le numérique, pas de panique ! » est aussi disponible en téléchargement gratuit ici ou depuis la plateforme cybermalveillance.gouv.fr