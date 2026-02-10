Sur l'ensemble des 15 pays étudiés, 64% des répondants ont été exposés à au moins un risque significatif sur Internet entre juin 2024 et juin 2025. Le discours haineux arrive en tête avec 35% des personnes interrogées, suivi par les fraudes et arnaques en ligne (29%), puis les contenus violents ou choquants (27%). Les fraudes en ligne constituent la préoccupation numéro un pour toutes les tranches d'âge, avec un pic chez les générations X et baby-boomers (46%).

Chez les adolescents, les inquiétudes sont assez spécifiques : 33% citent le cyberharcèlement et 23% les menaces de violence. Le bon point, c'est que 74% des adolescents confrontés à un risque en ont parlé à quelqu'un ou l'ont signalé, et 75% ont activement choisi de bloquer un compte ou fermer leur propre compte. Pour encourager davantage de signalements, les jeunes réclament trois améliorations : la garantie d'anonymat (47%), l'assurance que leur signalement sera examiné (44%) et des options de signalement plus faciles à trouver (41%).