Il y a de nos jours clairement un fossé entre les jeunes générations et les plus anciennes sur la manière de s'informer. C'est ce qu'on découvre avec la publication de la seconde édition de l'étude « Les Français et l'information » de l'Arcom.

On y apprend ainsi que 54% des moins de 25 ans ont pour principal moyen d'information les réseaux sociaux et les médias algorithimiques (IA). C'est un nombre particulièrement impressionnant quand on le compare à celui des 25-34 ans (39%), et qui relève d'un autre monde pour les catégories plus âgées des 35-59 ans (17%) et des plus de 59 ans (4%).