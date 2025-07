Les dirigeants naviguent entre opportunité et risque. D'un côté, l'IA promet des gains d'efficacité substantiels et une automatisation des tâches répétitives. De l'autre, 67% des organisations craignent les failles de sécurité et les cyberattaques. Cette prudence se traduit par des investissements timides : 45% des entreprises françaises restent cantonnées aux phases d'exploration.