Deux tiers des jeunes rencontrent des difficultés pour obtenir un diagnostic fiable. Les femmes signalent ces obstacles plus souvent : une sur deux indique avoir vécu une situation où le diagnostic semblait compliqué. Éléonore Quarré précise : « les femmes peuvent être confrontées à une forme de discrimination avec une minimisation de leurs symptômes, surtout si elles sont jeunes ou étrangères ».

39 % des jeunes femmes considèrent que la santé gratuite en France ne fournit pas toujours un accès complet, contre 25 % des hommes. Certains se tournent alors vers l’IA pour identifier ce qui se passe avant de consulter.

Les recherches en ligne peuvent créer du stress ou donner des impressions erronées. Deux tiers des sondés signalent que chercher leurs symptômes sur Internet augmente l’inquiétude ou provoque une perte de temps. 43 % jugent ces informations peu fiables et 24 % disent qu’elles les stressent. L’IA permet toutefois de vérifier rapidement des signes généraux et de repérer les symptômes à surveiller avant de consulter.

Dans la pratique, les jeunes alternent entre l’IA et les consultations. Ils tapent leurs symptômes ou posent des questions à une IA, puis rencontrent un professionnel pour confirmer leurs observations. Les outils numériques apportent un accès immédiat à l’information, et les consultations apportent la précision et le suivi nécessaires.

Pas de quoi se rendre malade pour autant. Il n'empeche, savoir qu'on consulte une IA parce qu'on est en errance médicale, une femme ou loin du cabinet le plus proche en dit long sur l'évolution de la santé.