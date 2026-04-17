Deuxième couche : la protection anti-force brute. Le compteur qui limite les tentatives de saisie du PIN est stocké dans le même fichier éditable. Le remettre à zéro prend quelques secondes et ouvre la voie à des tentatives illimitées. Troisième couche : l'authentification biométrique. Un simple booléen dans le même fichier contrôle son activation. Le passer à « false » désactive toute vérification biométrique.

L'app stocke par ailleurs des images biométriques brutes sur l'appareil, sans chiffrement. Les selfies et les photos extraites des passeports par NFC restent en clair dans le système de fichiers. En cas d'échec ou de plantage, ces fichiers ne sont pas supprimés. Pour une app qui revendique les plus hauts standards de confidentialité, les données biométriques au sens du RGPD traînent en accès libre sur le téléphone.