iPhone : des dizaine d'apps exposent les données de millions d'utilisateurs

Firehound répertorie actuellement 198 applications iOS, dont 196 divulguent activement des données personnelles. L'application "Chat & Ask AI", développée par Codeway, occupe la première place du registre avec plus de 406 millions d'enregistrements exposés, concernant plus de 18 millions d'utilisateurs. Les données accessibles incluent les noms, adresses électroniques et historiques complets de conversations avec les chatbots IA.

La faille est simple : les développeurs utilisent des bases de données ou des espaces de stockage cloud (Amazon S3, Firebase, etc.) sans activer les mécanismes d'authentification. Harrris0n a expliqué sur X que ces applications laissent leurs infrastructures "grandes ouvertes" sur internet, permettant à n'importe qui de consulter les schémas de données, le nombre exact d'enregistrements et le type d'informations stockées.

La majorité des applications concernées exploitent l'intelligence artificielle pour générer du contenu textuel ou visuel. Ces services collectent par nature des quantités massives de données sensibles - requêtes personnelles, questions médicales ou financières - qui se retrouvent exposées sans protection.