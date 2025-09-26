L’étude dévoile que 34% des applications Android analysées exposent des données sensibles, contre 52% pour les applis iOS. En cause : les développeurs insèrent souvent directement dans leur code des clés d’API ou des URLs importantes. Alors forcément, pour un hacker, c'est du pain béni, puisqu’il lui suffit de fouiller le code pour récupérer ces informations et lancer ensuite des attaques ciblées.

Les experts du cabinet Zimperium expliquent qu'il est aussi courant de voir des applis intégrer des jetons d’authentification sans mesure de protection solide. Résultat, près de la moitié des applications mobiles en production contiendraient des éléments critiques pouvant facilement être récupérés. Les pirates peuvent utiliser des outils spécialisés pour analyser le fonctionnement de l’appli, modifier la communication entre le téléphone et le serveur, ou même générer des requêtes frauduleuses pour manipuler un service en ligne.

La situation empire lorsque l’appareil a été volontairement compromis par l'utilisateur : 1 appareil Android sur 400 testé est rooté, et 1 iPhone sur 2 500 est jailbreaké. Dans ces cas, l’attaquant a la main sur toutes les communications et peut complètement détourner l’usage de l’appli à son avantage.