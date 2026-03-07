Olivier Blazy de l'École polytechnique, Anne Canteaut d'Inria et une cinquantaine de chercheurs français ont rejoint Ronald Rivest, co-inventeur du chiffrement RSA au MIT, et Bart Preneel de KU Leuven en tant que signataires d'une lettre ouverte publiée récemment dans son intégralité.

Ensemble, ils réclament la suspension de déploiements techniques que les gouvernements britannique, américain, australien et européen prévoient de rendre obligatoires d'ici début 2027 concernant la vérification de l'âge des utilisateurs sur Internet.

Aucun ne conteste la nécessité de protéger les mineurs en ligne, mais tous estiment que les outils exigés par les législateurs produisent des risques sur la sécurité et la vie privée de l'ensemble des utilisateurs, sans garantie d'efficacité.