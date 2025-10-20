Les mineurs ne pourront bientôt plus accéder librement à du contenu pornographique en Italie.

L'équivalent de l'Arcom outre-Alpes, l'Agcom, mettra en place à partir du 12 novembre prochain de nouvelles règles obligeant les utilisateurs à vérifier leur âge - avec des sanctions financières ou de blocage à la clé en cas de non-respect.

Selon une étude de l'Institut de recherche sur la population et les politiques sociales italien, et dont le Corriere della Sera se fait l'écho, 88% des adolescents italiens, ainsi que 40% des adolescentes, regarderaient régulièrement du contenu pornographique.