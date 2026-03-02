On se souvient au tout début de l'année que, au moment où le gouvernement iranien allait lancer sa répression contre les manifestations qui agitaient le pays, internet avait été brusquement coupé partout à travers le pays.

Un scénario qui vient finalement de se répéter, comme on peut le voir dans le graphique disponible juste en dessous. En effet, dès le moment où les frappes américaines et israéliennes ont été lancées, la connectivité internet en Iran est quasiment tombée à zéro, le 28 février, au moment même où les opérations de décapitation des autorités iraniennes avaient lieu.