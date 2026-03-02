Depuis deux jours maintenant, le Moyen-Orient est en feu avec l'attaque menée contre l'Iran. Un pays où internet a cessé de fonctionné dès le début du conflit.
Difficile d'échapper à cette actualité. Les États-Unis et Israël ont lancé une attaque commune contre l'Iran le 28 février dernier, entraînant notamment la mort du guide suprême Ali Khamenei, et derrière, des représailles iraniennes qui ont touché toute la région. Et ça n'est pas la seule conséquence qui a été vécue ici.
Internet s'est effondré dès le début des frappes en Iran
On se souvient au tout début de l'année que, au moment où le gouvernement iranien allait lancer sa répression contre les manifestations qui agitaient le pays, internet avait été brusquement coupé partout à travers le pays.
Un scénario qui vient finalement de se répéter, comme on peut le voir dans le graphique disponible juste en dessous. En effet, dès le moment où les frappes américaines et israéliennes ont été lancées, la connectivité internet en Iran est quasiment tombée à zéro, le 28 février, au moment même où les opérations de décapitation des autorités iraniennes avaient lieu.
Une décision des autorités iraniennes ?
Une information qui a ensuite pu être confirmée par plusieurs acteurs du secteur, comme les données internet de connexion du VPN de Proton, Proton VPN. Et il semble qu'une fois encore, ce soit dû aux autorités iraniennes, qui ont alors décidé de couper l'information totalement.
L'objectif aurait été d'empêcher les habitants du pays de se renseigner sur ce qu'il se passait dans leur pays, en consultant des sites étrangers. Pour rappel, l'Iran a, depuis l'avénement d'internet, plusieurs fois appuyé sur l'interrupteur afin d'empêcher l'accès au web. La dernière fois, au mois de janvier, ces actions ont en plus été doublées par un brouillage assez efficace de Starlink, qui était jusque-là un outil de qualité pour passer outre ces blocages.