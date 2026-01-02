Le Mindex, le centre d’exportation du ministère de la Défense, propose des missiles, des drones et des navires de guerre via un portail en ligne qui fournit un catalogue multilingue et un chatbot pour guider les acheteurs, tout en permettant le paiement en cryptomonnaies, en rials iraniens ou via des accords de troc.
L’Iran vend désormais ses armes à l’international en utilisant les cryptomonnaies pour contourner les sanctions occidentales. Le Mindex recense sur son site et par le menu des missiles balistiques, des drones Shahed, des navires de guerre de classe Shahid Soleimani et des systèmes de défense aérienne à courte portée. Et pompon sur la Garoonne, le portail permet aux acheteurs de négocier les contrats directement en ligne. Le site explique également les conditions d’usage des armes et les modalités de livraison, parfois avec une inspection sur place en Iran. Les rapports occidentaux et les documents de l’ONU indiquent que certains équipements ont servi à des groupes militants dans la région. Le portail fournit par ailleurs un support complet via chatbot et précise que les transactions respectent les conditions des sanctions locales et bien sûr, garantit la livraison effective des armements.
L’Iran vend des armes en cryptomonnaies pour contourner les sanctions
Le Mindex vend ses armes en acceptant des paiements en cryptomonnaies, en rials iraniens ou via des accords de troc, ce qui permet aux gouvernements étrangers bloqués par les banques internationales de poursuivre leurs achats. Le centre propose missiles, drones et navires aux clients qui ne peuvent pas utiliser le système bancaire traditionnel, et le portail inclut toutes les informations sur les produits pour faciliter les transactions. Les sanctions américaines, européennes et britanniques bloquent la plupart des circuits financiers classiques, et le Trésor américain a déjà sanctionné des individus liés aux Gardiens de la révolution pour avoir transféré des centaines de millions de dollars hors du système bancaire officiel via des cryptomonnaies. Une véritable plateforme d'e-commerce, mais à l'échelle d'un pays.
Le site indique également les systèmes de défense aérienne à courte portée, les roquettes et les missiles de croisière antinavires, et Mindex précise que les contrats incluent des conditions sur l’usage des armes « en cas de guerre avec un autre pays » que les acheteurs peuvent négocier. La section « Foire aux questions » fournit des réponses sur les sanctions et assure que « compte tenu de la politique générale de la République islamique d’Iran en matière de contournement des sanctions, l’exécution du contrat ne pose aucun problème ».
D’autres pays soumis à des sanctions exploitent les cryptomonnaies pour continuer leurs ventes militaires. Les États-Unis ont récemment ciblé des entités russes qui transféraient des armements via des actifs numériques afin de contourner les restrictions occidentales.
Le Mindex structure ses ventes avec un portail en ligne et un chatbot
Le Minndex fournit un portail multilingue complet qui relie catalogue, négociation et support client. Le site répertorie tous les systèmes disponibles, permet de consulter les descriptions techniques et fournit un chatbot pour répondre aux questions. Les acheteurs peuvent inspecter les produits sur place en Iran, sous réserve de l’autorisation des autorités de sécurité, et le portail fonctionne sur un service cloud iranien sous sanctions américaines, identifié par Washington comme lié aux services de renseignement du pays.
Le centre entretient des relations commerciales avec 35 pays et met toutes les informations sur le catalogue à disposition de ses partenaires. Le site indique les options de paiement, incluant cryptomonnaies, rials et paiements locaux, et ces outils facilitent les transactions tout en réduisant les frictions liées aux sanctions. Le portail combine description détaillée des produits, négociation directe et paiement sécurisé, ce qui transforme la vente d’armes en une opération structurée et accessible.
Enfin, le Mindex fournit également des informations sur la livraison et propose des options d’inspection physique, ce qui permet aux acheteurs de sécuriser leurs transactions et de suivre leurs commandes. En combinant catalogue, chatbot et cryptomonnaies, le centre crée un système de vente moderne et adapté aux contraintes financières internationales.
Si l'on déplie la carte du monde des exportations d'armes, selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), l’Iran a exporté pour environ 0,4 % des armes dans le monde entre 2020 et 2024, ce qui le place 18ᵉ exportateur mondial, derrière la Norvège et l’Australie. Les États-Unis dominent le marché avec 43 % des exportations mondiales et la France arrive deuxième avec 9,6 %. Enfin, en 2024, les ventes d’armes iraniennes représentaient environ 2,2 milliards de dollars selon le même rapport.