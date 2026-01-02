Le Mindex vend ses armes en acceptant des paiements en cryptomonnaies, en rials iraniens ou via des accords de troc, ce qui permet aux gouvernements étrangers bloqués par les banques internationales de poursuivre leurs achats. Le centre propose missiles, drones et navires aux clients qui ne peuvent pas utiliser le système bancaire traditionnel, et le portail inclut toutes les informations sur les produits pour faciliter les transactions. Les sanctions américaines, européennes et britanniques bloquent la plupart des circuits financiers classiques, et le Trésor américain a déjà sanctionné des individus liés aux Gardiens de la révolution pour avoir transféré des centaines de millions de dollars hors du système bancaire officiel via des cryptomonnaies. Une véritable plateforme d'e-commerce, mais à l'échelle d'un pays.

Le site indique également les systèmes de défense aérienne à courte portée, les roquettes et les missiles de croisière antinavires, et Mindex précise que les contrats incluent des conditions sur l’usage des armes « en cas de guerre avec un autre pays » que les acheteurs peuvent négocier. La section « Foire aux questions » fournit des réponses sur les sanctions et assure que « compte tenu de la politique générale de la République islamique d’Iran en matière de contournement des sanctions, l’exécution du contrat ne pose aucun problème ».

D’autres pays soumis à des sanctions exploitent les cryptomonnaies pour continuer leurs ventes militaires. Les États-Unis ont récemment ciblé des entités russes qui transféraient des armements via des actifs numériques afin de contourner les restrictions occidentales.