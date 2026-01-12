Les États-Unis veulent réagir à la coupure d'internet décidée par les autorités iraniennes. Et la solution pourrait passer par Starlink.
L'Iran est depuis deux semaines le théâtre de manifestations qui ont touché tout le pays. Afin d'y mettre fin, les autorités ont décidé de couper l'accès à internet depuis maintenant quelques jours, afin de rendre les communications plus difficiles. À Washington, Donald Trump, qui n'a pas caché son soutien à ces mouvements, cherche à maintenir la pression sur son ennemi iranien, ce qui pourrait se matérialiser par une aide à la connexion internet sur place.
Donald Trump veut des kits Starlink en Iran
Starlink accompagne en ce moment les actions géopolitiques de Donald Trump. Après l'éviction de Nicolas Maduro, SpaceX a ainsi annoncé qu'elle rendrait l'utilisation de son réseau Starlink gratuite dans le pays jusqu’au mois de février. Et il pourrait également y avoir une action du côté de l'Iran, comme nous l'apprend le Wall Street Journal.
Donald Trump a en effet fait savoir qu'il allait discuter avec Elon Musk de la possibilité d'envoyer des kits Starlink en Iran. Des responsables cités par le journal ont confirmé que l'une des options de soutien actuellement envisagées était l'envoi de ces kits permettant d'accéder à internet par satellite, ce qui permettrait de contourner la coupure d'internet imposée dans le pays.
Téhéran a-t-il réussi à rendre Starlink inopérant sur son sol ?
En effet, même si le pouvoir n'a jamais autorisé la commercialisation de ces équipements, ils ont pu être importés illégalement au fil du temps et ont joué un rôle important lors des précédentes révoltes de 2022. Sauf que cette fois, Téhéran semble s'être préparé au scénario Starlink.
Car même si les États-Unis réussissaient à faire entrer ces terminaux en grand nombre, des témoignages indiquent que le réseau Starlink aurait cette fois été partiellement bloqué par les autorités. L'expert Amir Rashidi, qui s’est exprimé dans le média d'opposition Iran Wire, a ainsi expliqué que les forces de l’ordre iraniennes utiliseraient des technologies militaires de brouillage, qui auraient dès le début des protestations perturbé environ 30 % du trafic. Un taux de perturbation qui aurait pu monter jusqu'à 80% récemment. Alors, l'option Starlink pourra-t-elle réellement être efficace ?
