Starlink accompagne en ce moment les actions géopolitiques de Donald Trump. Après l'éviction de Nicolas Maduro, SpaceX a ainsi annoncé qu'elle rendrait l'utilisation de son réseau Starlink gratuite dans le pays jusqu’au mois de février. Et il pourrait également y avoir une action du côté de l'Iran, comme nous l'apprend le Wall Street Journal.

Donald Trump a en effet fait savoir qu'il allait discuter avec Elon Musk de la possibilité d'envoyer des kits Starlink en Iran. Des responsables cités par le journal ont confirmé que l'une des options de soutien actuellement envisagées était l'envoi de ces kits permettant d'accéder à internet par satellite, ce qui permettrait de contourner la coupure d'internet imposée dans le pays.