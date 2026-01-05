Il y a du changement au Venezuela depuis l'enlèvement du président par les États-Unis. Le dernier en date, c'est cette annonce surprenante de SpaceX, en lien avec Starlink.
Avec le kidnapping de Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines, et malgré son remplacement par la vice-présidente Delcy Rodriguez, les temps sont devenus incertains dans le pays. Dans cette situation, certaines entreprises veulent, semble-t-il, permettre aux habitants de continuer à pouvoir accéder à certains services essentiels, comme l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, et son service d'internet par satellite Starlink.
Starlink devient gratuit au Venezuela après l'enlèvement de Nicolas Maduro
Les États-Unis ont ces derniers jours affiché très clairement leur intention de mettre sous tutelle le Venezuela, le temps de mettre en place une transition qui soit dans leurs intérêts. Résultat, il est aussi dans leur intérêt de garder le pays le plus stable possible, et c'est ce à quoi s'attellent les entreprises du pays.
SpaceX fait ainsi partie de l'aventure, en annonçant que son services d'internet par satellite était dorénavant gratuit au Venezuela. « Starlink fournit un service haut débit gratuit à la population vénézuélienne jusqu'au 3 février, garantissant ainsi une connectivité continue » a-t-il été indiqué sur X.
Quel impact dans la réalité ?
Les utilisateurs actuels n'auront rien à faire, et se verront appliqués automatiquement des crédits de service. Les utilisateurs en pause ou inactifs auront droit à des crédits appliqués proactivement, ce qui leur permettra de relancer immédiatement Starlink.
Enfin, ceux qui n'ont aucun abonnement, mais qui ont accès à un kit Starlink, pourront eux aussi avoir internet gratuitement en sélectionnant l'offre « Roam » (itinérance). Mais c'est ce dernier cas justement qui nous fait nous interroger sur l'ampleur de cette annonce.
En effet, les kits Starlink ne sont pas à ce jour vendus officiellement dans le pays, et il n'y a pas non plus de date de début de distribution de programmée. Les kits Starlink disponibles, ou pouvant être acheminés de l'étranger, sont donc aujourd'hui sûrement l'apanage de quelques cercles ayant les moyens de se les offrir, dans un pays très fortement appauvri. De quoi relativiser l'annonce ?
