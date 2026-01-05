Francis7

J’ai déjà visité ce pays à Caracas et d’autres régions plus éloignées avec une population d’origine allemande. il y a plus de 30 ans, bien avant les crises politiques reccurentes. Le Vénézuela était considéré comme le pays de l’or pas cher, les touristes venaient exclusivement pour ça. Il était très américanisé avec que des voitures américaines et des infrastructures modernes et un niveau de vie très bas qui fait qu’un Hôtel Hilton 4 étoiles devient un hôtel très accessible pour un français moyen par exemple avec une suite en dupleix. Je n’approuve pas les méthodes de Trump mais c’est dommage que ces pays d’Amérique latine ou d’ailleurs tombent souvent dans les mains de dictateurs ou de personnes non recommandables. Cette population qui n’a de cesse de célébrer son libérateur Simon Bolivar se retrouve victime de ses propres dirigeants puis encore sous l’emprise des Etat-Unis. Mais je suis pour que les gens vivent bien en général parce qu’il y a beaucoup d’inégalités. Les riches habitent dans les hauteurs près de la capitale et les pauvres, dans des bidon-villes juste en bas avec le sol en terre battue et une feuille de tôle posée sur 4 piquets en bois pour s’abriter. On ne peut pas les louper, on est obligé de traverser pour se rendre d’un point à un autre. C’est le même modèle aux allentours comme à Trinidad & Tobago, un archipel anglophone à quelques encablures où se sont basés les américains mais eux, ils sont plus orientés Royaume-Uni et leurs voitures sont Que des japonaises (à l’époque).