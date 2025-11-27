Starlink, c'est un peu l'hydre des temps modernes pour les experts en guerre électronique. Avec plus de 10 000 satellites qui valsent en orbite basse et changent de fréquence comme de chemise, le système semble insaisissable. Les stations de brouillage classiques, clouées au sol, ne font pas le poids face à cette agilité.

C'est là que l'approche chinoise surprend. Au lieu de lutter depuis la terre ferme, pourquoi ne pas monter au front ? Les chercheurs proposent de saturer le ciel avec une armada de drones volant à 20 kilomètres d'altitude. Visualisez une grille mouvante de brouilleurs, espacés de quelques kilomètres, qui hurlerait du bruit électronique pour noyer le signal légitime. C'est brutal, mais selon leurs calculs, terriblement efficace.