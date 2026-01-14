Cette décision avait déjà été prise en 2022, lors des manifestations précédentes. Sauf que, cette fois, on peut se poser la question de l'efficacité de la mesure. Des spécialistes ont en effet expliqué ces derniers jours que Téhéran avait réussi à brouiller avec efficacité une partie du débit de Starlink, en utilisant des technologies de type militaire.

À ce jour, des questions se posent encore sur le type de technologie qui serait utilisée par l'Iran, certain évoquant une solution russe, quand d'autres estiment que le pays a pu développer lui-même en interne une technologie. Elle aurait par ailleurs surtout été utilisée au niveau de la capitale Téhéran, les autres régions pouvant elles être plus accessibles.

On estime qu'il y aurait près de 50 000 terminaux Starlink aujourd'hui dans le pays, ce qui est loin d'être suffisant pour une nation comprenant presque 90 millions d'âmes.