Internet est toujours coupé en Iran. Pour passer outre cette mesure, il reste l'option Starlink, et ce, bien aidé par une décision de l'entreprise d'Elon Musk.
On le voit de plus en plus. Starlink accompagne les grands événements géopolitiques de la planète, que ce soit du côté des forces ukrainiennes, ou plus récemment, avec sa décision de passer un temps au mode gratuit au Venezuela. Et ce pays ne sera finalement pas le seul à profiter de cette largesse de SpaceX.
Starlink est maintenant gratuit en Iran
Depuis quasiment une semaine, internet est coupé du côté de l'Iran. Résultat, si le réseau traditionnel ne peut fonctionner, aujourd'hui, tout le monde pense à Starlink comme bouée de sauvetage. Passant par des satellites en orbite, le réseau d'Elon Musk ne peut, en théorie, être censuré.
Et cette alternative va devenir d'autant plus crédible que SpaceX vient de dorénavant rendre le service gratuit en Iran, selon une information de Bloomberg. Il suffira ainsi de posséder un kit Starlink pour pouvoir s'y connecter, sans avoir à débourser une somme quelconque. Un changement qui a déjà été confirmé par des personnes en Iran.
Quel impact cette décision aura-t-elle ?
Cette décision avait déjà été prise en 2022, lors des manifestations précédentes. Sauf que, cette fois, on peut se poser la question de l'efficacité de la mesure. Des spécialistes ont en effet expliqué ces derniers jours que Téhéran avait réussi à brouiller avec efficacité une partie du débit de Starlink, en utilisant des technologies de type militaire.
À ce jour, des questions se posent encore sur le type de technologie qui serait utilisée par l'Iran, certain évoquant une solution russe, quand d'autres estiment que le pays a pu développer lui-même en interne une technologie. Elle aurait par ailleurs surtout été utilisée au niveau de la capitale Téhéran, les autres régions pouvant elles être plus accessibles.
On estime qu'il y aurait près de 50 000 terminaux Starlink aujourd'hui dans le pays, ce qui est loin d'être suffisant pour une nation comprenant presque 90 millions d'âmes.
