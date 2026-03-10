Derrière chaque paiement mobile ou vérification d'identité sur Android se cache une interface méconnue du grand public : Play Integrity. Ce système propriétaire de Google vérifie si le téléphone est « fiable » avant d'autoriser les applications sensibles à fonctionner. Problème : sans les services Google, pas de certification. Et sans certification, pas de banque, pas de portefeuille numérique, pas d'appli gouvernementale. Un verrouillage silencieux que le DMA tente déjà de desserrer sur d'autres fronts, mais qui reste intact sur ce terrain précis.

Comment Google verrouille les applis sensibles sur Android

Le consortium à l'origine du projet s'appelle UnifiedAttestation. Il est porté par quatre acteurs européens : Volla Systeme (Allemagne), Murena (qui développe le système /e/OS), le « reconditionneur dégoogliseur » Iodé (France) et Apostrophy (Suisse). Leur cible : Play Integrity, le mécanisme par lequel Google certifie qu'un appareil Android respecte certains critères de sécurité.

Concrètement, lorsqu'une application bancaire ou un portefeuille numérique se lance, elle interroge Play Integrity pour savoir si le téléphone est « approuvé ». Si l'appareil utilise une version d'Android dépourvue des services Google, la réponse est négative. L'appli refuse alors de démarrer. Ce fonctionnement exclut de fait tous les systèmes alternatifs basés sur le projet libre AOSP (Android Open Source Project), comme /e/OS, LineageOS ou GrapheneOS.

Le consortium dénonce ce qu'il qualifie de « paradoxe de sécurité » : la vérification de fiabilité est assurée par l'acteur même dont certains utilisateurs cherchent précisément à se passer. Autrement dit, Google est à la fois juge et partie. Pour les créateurs d'UnifiedAttestation, cette architecture crée une dépendance structurelle incompatible avec la notion de choix numérique en Europe.