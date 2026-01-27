Google va devoir ouvrir Android aux IA concurrentes

La première procédure porte sur l'article 6(7) du DMA, lequel impose à Google de garantir une interopérabilité gratuite avec les fonctionnalités matérielles et logicielles du système Android. Bruxelles exige que les fournisseurs tiers d'IA puissent accéder aux mêmes ressources que Gemini, l'assistant maison de Google. Cela concerne donc le microphone, la caméra et le processeur neuronal intégré dans les smartphones Android.

La seconde procédure concerne l'article 6(11) du DMA, relatif au partage des données de recherche. Google doit accorder aux moteurs de recherche tiers un accès à ses données de classement, de requêtes, de clics et de vues collectées via Google Search, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Ces données devront être anonymisées de manière irréversible. Les fournisseurs de chatbots IA sont également éligibles pour recevoir ces informations.

Bruxelles souhaite clarifier le périmètre exact des données concernées, la méthode d'anonymisation à employer, les conditions d'accès et l'éligibilité des différents acteurs. En novembre 2024, DuckDuckGo avait alerté la Commission européenne sur le programme de partage de données lancé par Google : celui-ci exclurait environ 99% des requêtes effectuées sur son moteur, le rendant peu utile pour la concurrence. Même son de cloche chez Qwant et Ecosia. Au final, Google domine tellement le marché de la recherche en ligne que ses concurrents ne disposent pas d'un volume de données suffisant pour entraîner efficacement leurs algorithmes.