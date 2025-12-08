Le timing de cette décision est assez intéressant. Les acteurs de l'intelligence artificielle générative font leur possible pour changer la donne et investissent dans des solutions tout en un pour casser le monopole de Google. C'est ainsi qu'OpenAI a lancé son navigateur Atlas articulé autour de ChatGPT. Même chose pour Perplexity avec Comet. Microsoft parie également sur un navigateur agentique avec Edge.

Perplexity et OpenAI s'étaient tous les deux positionnés pour racheter le navigateur de Google. Si finalement Chrome ne devrait pas changer de main, chaque année, ces concurrents auront théoriquement une fenêtre pour convaincre Apple, Samsung et autres constructeurs d'intégrer leurs services en lieu et place de Google. Ces entreprises pourraient alors éventuellement tester un nouveau partenaire sans trop s'impliquer sur le long terme.

Le juge a également ordonné en septembre que Google partage certaines données sur son classement de recherche. L'idée est de réduire l'avance technologique face à des acteurs plus modestes comme Qwant, DuckDuckGo ou Brave Search.

Google a d'ores et déjà signifié son intention de contester ces décisions en appel, dont celle relative à la vente forcée de Chrome en septembre dernier.