La version 23.2 prouve que le projet tient encore debout malgré les obstacles. Les smartphones compatibles avec LineageOS 23.0 peuvent migrer vers cette nouvelle mouture, avec les améliorations de QPR1 en prime. Reste que ce fonctionnement par à-coups impose une course permanente pour rattraper le retard. Google garde la main sur le tempo, et les développeurs indépendants suivent la cadence qu'on leur impose.

La preuve par l'exemple que Google n'a pas encore gagné cette bataille, même s'il contrôle désormais le chronomètre.