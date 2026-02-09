Google tentait de les étouffer en ralentissant l'accès au code source. LineageOS vient de prouver que les ROMs customs ne se laisseront pas enterrer si facilement. La version 23.2 débarque avec ce qu'Android 16 a de plus pertinent sous le capot.
LineageOS publie la version 23.2 de sa ROM alternative, quatre mois après la sortie de LineageOS 23.0 qui avait dû faire l'impasse sur Android 16 QPR1 faute d'accès au code source. Ce retard n'était pas un choix : Google avait décidé de ne plus publier le code d'AOSP qu'à un rythme semestriel, laissant les développeurs indépendants sur le carreau. Mais cette fois, le code a fini par arriver. LineageOS ajuste sa stratégie en conséquence : les versions majeures sortiront désormais tous les six mois, calées sur le calendrier imposé par Mountain View, tandis que les correctifs de sécurité continueront chaque mois.
Material 3 Expressive et personnalisation totale des paramètres
LineageOS 23.2 intègre le style visuel Material 3 Expressive, cette refonte graphique que Google a déployée sur ses Pixel avec Android 16 QPR1. Les applications système comme la calculatrice ou le lecteur de musique héritent des animations retravaillées, des effets de flou en arrière-plan et d'une typographie plus soignée. Ce qui relevait de l'exclusivité Pixel il y a quelques semaines devient accessible aux smartphones abandonnés par leurs constructeurs.
L'autre ajout notable concerne le panneau de paramètres rapides, entièrement personnalisable. Google a introduit cette fonctionnalité avec Android 16 QPR1, Samsung l'a reprise dans One UI 8.5. LineageOS suit le mouvement et permet de réorganiser, ajouter ou retirer les tuiles selon vos besoins. Fini les menus figés où la moitié des raccourcis ne sert jamais. Le thème sombre gagne aussi en profondeur avec une option « étendue », et les utilitaires de gestion de fichiers dans l'espace privé se renforcent pour mieux isoler vos données sensibles.
Un calendrier contraint mais pas paralysé
Ce passage à une cadence semestrielle n'est pas une décision libre. C'est une adaptation forcée au nouveau rythme d'AOSP. LineageOS ne peut plus coller aux sorties Pixel comme avant. Les mises à jour intermédiaires resteront dans les tiroirs de Google pendant des mois avant que le code ne soit publié. Ce décalage structurel désavantage les ROMs alternatives face aux versions officielles, mais l'équipe LineageOS a choisi de composer avec cette contrainte plutôt que d'abandonner.
La version 23.2 prouve que le projet tient encore debout malgré les obstacles. Les smartphones compatibles avec LineageOS 23.0 peuvent migrer vers cette nouvelle mouture, avec les améliorations de QPR1 en prime. Reste que ce fonctionnement par à-coups impose une course permanente pour rattraper le retard. Google garde la main sur le tempo, et les développeurs indépendants suivent la cadence qu'on leur impose.
La preuve par l'exemple que Google n'a pas encore gagné cette bataille, même s'il contrôle désormais le chronomètre.