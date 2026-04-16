MisterDams

Le truc, c’est que les deux niveaux de vérification ont du sens.

Sur le service, ça permet de pouvoir passer d’un device à l’autre

Sur le device, ça permet de pouvoir sauter d’un service à l’autre

Par exemple, avec des validations par les services, faire une recherche sur l’alcool peut devenir un enfer : à chaque site de fabricant, tu dois t’identifier à chaque fois avec un système assez lourd.

Après, je trouve que c’est pas forcément incompatible, dans tous les cas le service va avoir à poser la question à quelqu’un, car un même site peut avoir 2 niveaux (réseaux sociaux 15 et 18 ans) et c’est pas aux OS d’indexer tout le web pour savoir qui peut accéder à quoi, page par page. L’OS peut donc intégrer un outil pour faciliter cette connexion « hello, je suis un 18+ », sans pour autant être la seule source de validation.

Dans tous les cas, pour le porno faut pas rêver, avec un système double aveugle, il suffira de trouver une âme charitable pour filer (ou vendre) un code pour 1 ou 2€, vu qu’a priori il ne sera pas possible de remonter à la source… En tout cas j’ai rien vu sur l’historisation du code comme preuve de consentement de l’émetteur.

Toujours est-il qu’il sera certainement plus facile de forcer les services à exploiter une API ouverte et gratuite, qu’à payer des prestataires pour traiter des données personnelles en masse comme ils doivent le faire aujourd’hui.