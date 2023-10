Le G7 veut éditer un "code de conduite" pour l'intelligence artificielle

Le code en question comporte au total 11 points, et a « pour but d'aider à saisir les avantages et à faire face aux risques et aux défis posés par ces technologies. » Dans le détail, il demande aux entreprises du secteur de faire des audits réguliers pour repérer les risques et les éliminer, mais aussi de détecter quelles sont les mauvaises utilisations faites de leurs produits une fois rendus publics.

L'accord est on le voit non contraignant, contrairement à des mesures déjà prises en Chine, ou qui sont en cours de développement au niveau de l'Union Européenne. Mais le côté transnational du document, allant du Japon jusqu'à l'Union Européenne, en passant par les USA, pourrait pousser à l'harmonisation d'éventuelles règles à l'avenir.