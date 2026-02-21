Reste enfin à faire le point sur les lois et régulations déjà en place, en France comme au niveau européen, pour identifier ce qui fonctionne, ce qui manque, et ce qu'il faudrait renforcer. C'est la troisième mission. La quatrième, et ultime, consiste à traduire tout ce travail en propositions concrètes et applicables. Le rapport principal est attendu en mai 2026, donc assez tôt, avec possiblement des recommandations supplémentaires à la rentrée. La ministre est claire sur les intentions : « Ce travail scientifique va directement guider notre action et se traduira en mesures concrètes. » Il n'y a plus qu'à désormais, en espérant que ce qui sera proposé restera pertinent.