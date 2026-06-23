La Direction générale de l'armement a commandé 5 000 drones militaires DELCO à Harmattan AI pour équiper l'armée de Terre française. Un contrat majeur, annoncé le 23 juin 2026, qui consacre la première licorne tricolore de l'industrie de défense.
La DGA, la Direction générale de l'armement, nous apprend, ce mardi 23 juin 2026, avoir passé commande un peu plus tôt, le 28 mai, de 5 000 drones du combattant DELCO auprès du Français Harmattan AI, pour les livrer à l'armée de Terre au plus tard au début de l'année 2027. Après une première livraison de 1 000 drones en janvier 2026, l'armée se prépare donc à accueillir une grande flotte de petits aéronefs. Un micro-drone autonome de 1,8 kg, conçu pour opérer de jour comme de nuit.
La France a misé sur un micro-drone militaire made in France
En février 2025, la France lançait un appel d'offres européen dans le cadre du Pacte drones aériens de défense. Avec pour objectif de simplifier le dialogue entre l'État et l'industrie pour accélérer les acquisitions. C'est Harmattan AI qui remporte le marché, et dès janvier 2026, une première livraison de 1 000 drones était assurée pour l'exercice militaire ORION 2026.
Avec ses 1,8 kg sur la balance, à peine le poids d'une grande bouteille d'eau, le DELCO est ce qu'on appelle un micro-drone. Ne vous fiez pas à sa taille, puisqu'il permet une portée opérationnelle de plus de 2 km et tient 40 minutes en vol, ce qui, dans cette catégorie d'appareils, est une belle performance. Surtout, il est équipé de caméras infra-rouge fournies par la société française Lynred, qui lui permettent de « voir » dans l'obscurité totale. Il peut ainsi repérer des zones difficiles d'accès, cartographier un terrain ou surveiller un périmètre en temps réel, de jour comme de nuit.
La mise en service de ces 5 000 drones constitue, selon le ministère des Armées, un atout majeur pour les opérations militaires futures. Elle témoigne aussi de l'engagement de la France en faveur de l'innovation militaire. Au total, ce seront 6 000 drones DELCO, en ajoutant les 1 000 déjà livrés inclus, qui seront en dotation dans l'armée de Terre d'ici début 2027.
Harmattan AI, la pépite tricolore de la défense
La start-up Harmattan AI, fondée en 2024, a réalisé en deux ans ce que beaucoup mettent une décennie à accomplir, à savoir devenir une licorne, donc une jeune pousse valorisée à plus d'un milliard d'euros. Elle est la première du genre dans l'industrie de défense française à concevoir et assembler ses drones sur le territoire national. Et si le DELCO est son produit phare du moment, son catalogue est plus large. La société développe aussi des systèmes de défense aérienne, d'espionnage et de renseignement, de frappe à distance, de guerre électronique (brouillage et neutralisation des communications ennemies) et de commandement des opérations (C2).
Livrer 5 000 drones en quelques mois, voilà un sacré défi industriel colossal, surtout pour une entreprise qui n'existe que depuis deux ans. Dans le jargon militaire, on parle de BITD, la Base industrielle et technologique de Défense, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises françaises qui fabriquent du matériel pour les armées. Harmattan AI en est l'un des acteurs les plus récents. L'entreprise avait anticipé, en investissant tôt dans ses lignes de production et en concevant le DELCO dès le départ pour pouvoir en fabriquer des milliers sans tout réinventer. La start-up a construit sa réponse industrielle avant même d'en avoir besoin.
La start-up opère déjà en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique. En partenariat avec l'entreprise ukrainienne Skyeton, elle développe un système de renseignement de pointe fondé sur des plateformes éprouvées dans le conflit ukrainien, un ancrage international qui renforce son positionnement sur la scène de la défense mondiale. Car il n'y a pas que Parrot qui brille dans ce secteur en France.