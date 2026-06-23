La start-up Harmattan AI, fondée en 2024, a réalisé en deux ans ce que beaucoup mettent une décennie à accomplir, à savoir devenir une licorne, donc une jeune pousse valorisée à plus d'un milliard d'euros. Elle est la première du genre dans l'industrie de défense française à concevoir et assembler ses drones sur le territoire national. Et si le DELCO est son produit phare du moment, son catalogue est plus large. La société développe aussi des systèmes de défense aérienne, d'espionnage et de renseignement, de frappe à distance, de guerre électronique (brouillage et neutralisation des communications ennemies) et de commandement des opérations (C2).