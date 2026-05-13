Le client a certes demandé à rester anonyme, en tout cas pour l'instant, mais on connaît les contours du contrat signé par Parrot et officialisé ce 13 mai 2026. Une force de défense européenne a choisi d'intégrer le micro-drone ANAFI UKR à ses véhicules blindés dans le cadre d'un programme qui court sur dix ans, une durée assez remarquable dans le monde de la défense, qui engage les deux parties sur le long terme. Petite indiscrétion, ce n'est pas la première fois que cette armée fait confiance au Français Parrot depuis 2020, puisqu'elle l'a déjà préféré à la concurrence à plusieurs reprises.