Le 27 mai 2026, devant la commission de la Défense de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez justifie ce choix. Il ne s'agit pas d'un problème de budget, précise-t-il, mais d'une "incapacité des opérateurs nationaux à répondre au cahier des charges fixé par la DGSI". Trois semaines plus tard, le 16 juin, tout change. ChapsVision remporte le second lot du marché OTDH, celui qui consiste à rendre les données exploitables et qui reprend directement la fonction occupée jusqu'ici par Gotham. Sébastien Lecornu annonce que la DGSI déploiera désormais Argonos, la plateforme de ChapsVision conçue pour ingérer et croiser des données hétérogènes, en remplacement de l'outil de Palantir. Il explique à France Info : "nous ne pouvons pas accepter de nouvelles dépendances stratégiques dans le numérique" .

Palantir ne voit pas les choses de la même façon. Dans un communiqué transmis le jour même, l'entreprise rappelle que son contrat, renouvelé en décembre 2025 pour plusieurs années, "demeure pleinement en vigueur" . Le gouvernement précise que la sélection de ChapsVision découle d'un processus engagé avant la reconduction du contrat Palantir, et que la migration prendra du temps. Le ministre de l'Économie Roland Lescure affirme que la migration sera effectuée "probablement dans le courant de l'année 2027". La France n'est pas un cas isolé. À la mi-mai 2026, le renseignement intérieur allemand (l'Office fédéral pour la protection de la Constitution) avait déjà choisi ChapsVision pour remplacer Palantir. Côté armée, la Bundeswehr a pris ses distances un peu plus tôt : fin avril 2026, son responsable de la cyberdéfense, le vice-amiral Thomas Daum, déclarait au Handelsblatt qu'un contrat avec Palantir n'était "pour l'instant" pas envisagé, avant que l'armée allemande n'écarte formellement l'entreprise de son appel d'offres pour son futur cloud militaire et son IA. Trois alternatives européennes ont été présélectionnées, dont ChapsVision. Les tests se déroulent à l'été 2026, pour une attribution attendue fin 2026 : rien n'est encore acté.