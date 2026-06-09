Euro-Office rejoint Collabora dans Nextcloud Office, la brique bureautique intégrée à Hub. Les deux solutions coexistent ; les administrateurs choisissent celle qu'ils préfèrent. La différence principale concerne le traitement des données. Euro-Office traite les documents dans le navigateur de l'utilisateur, côté client. Collabora, lui, les traite sur le serveur. Résultat : un rendu plus rapide, une expérience plus réactive, et un contenu qui ne transite pas par le serveur de la plateforme.

La suite bureautique est compatible avec les formats Microsoft Office (.docx, .xlsx et .pptx ) et les formats ODF. Elle prend en charge le Smart Picker de Nextcloud, lequel permet d'insérer directement dans un document des ressources de la plateforme. Parmi celles-ci, nous retrouvons les tâches, les tableaux de données, les liens vers des fichiers, ou les salles de discussion. Nextcloud Assistant y ajoute des fonctionnalités d'IA. Le consortium prévoit un rythme mensuel de mises à jour, avec une version 1.1 attendue fin juillet.

Douze membres composent le consortium : Nextcloud, IONOS, EuroStack, Proton, XWiki, OpenProject, Abilian, BTactic, Soverin, Open-Xchange, Office.EU et Tuta. Nous apprenions il y a quelques jours que Tuta, connue pour sa messagerie chiffrée de bout en bout, venait de rejoindre le groupe. Des intégrations supplémentaires avec IONOS Managed Nextcloud, Proton et XWiki sont attendues fin 2026.