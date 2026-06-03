Une semaine avant la sortie de sa première version stable, Euro-Office accueille un nouveau venu : Tuta. Le spécialiste allemand de la messagerie chiffrée renforce un consortium qui compte désormais plus d'une dizaine d'acteurs européens, tous bien décidés à livrer une suite bureautique en ligne sans dépendance aux plateformes américaines.
L'annonce est tombée quelques jours seulement avant la publication de la version stable d'Euro-Office. Tuta, la société basée à Hanovre et connue pour ses services de messagerie, calendrier et stockage chiffrés, rejoint un projet que nous suivons depuis son lancement fin mars 2026.
Une brique logicielle universelle, et européenne
Contrairement à LibreOffice, Euro-Office n'est pas un logiciel bureautique autonome que l'on installe sur son poste de travail. C'est une brique logicielle conçue pour être intégrée dans des produits tiers. Elle pourra trouver sa place dans un service de partage de fichiers, un wiki collaboratif ou un outil de gestion de projets. Ce composant permet d'ouvrir, d'éditer et de travailler à plusieurs en temps réel sur des documents aux formats DOCX, PPTX, XLSX, PDF, ODT, ODS ou ODP, depuis un navigateur, sans que les données ne transitent par les serveurs de Microsoft ou de Google. Des plateformes comme Proton, Nextcloud Hub, OpenProject ou XWiki peuvent ainsi intégrer ce moteur d'édition dans leur propre interface.
Le socle technique d'Euro-Office repose sur un fork d'OnlyOffice. Et, on le sait, cela n'a pas été sans tension. Nous rapportions en avril qu'OnlyOffice avait dénoncé une violation de sa licence AGPLv3, en particulier la suppression de ses mentions de marque dans le code modifié.
Les développeurs d'Euro-Office justifient ce fork en expliquant qu'OnlyOffice refuse systématiquement les contributions externes, ferme des fonctionnalités dans les applications mobiles, et manque de transparence dans le code source. Ils pointent aussi la localisation quasi exclusive des équipes en Russie, un critère de confiance devenu déterminant pour certaines organisations.
Un nouvel acteur européen entre dans le jeu
L'entreprise allemande Tuta gère déjà Tuta Mail, Tuta Calendar et Tuta Drive, des produits construits autour d'un chiffrement de bout en bout. Son co-fondateur et CEO Matthias Pfau explique partager les valeurs des autres membres d'Euro-Office. Le projet est porté par des ingénieurs européens de confiance, entièrement open source, orienté vers la protection des données et la facilité d'utilisation. Frank Karlitschek, fondateur et CEO de Nextcloud, note que le projet avance plus rapidement que prévu, une dynamique qu'il attribue d'ailleurs à l'arrivée régulière de nouveaux membres.
Le consortium réunit désormais une douzaine de membres avec Nextcloud, IONOS, EuroStack, Proton, XWiki, OpenProject, Abilian, BTactic, Soverin, Open-Xchange, Office.EU et donc Tuta. La version stable est attendue dans les prochains jours.