Contrairement à LibreOffice, Euro-Office n'est pas un logiciel bureautique autonome que l'on installe sur son poste de travail. C'est une brique logicielle conçue pour être intégrée dans des produits tiers. Elle pourra trouver sa place dans un service de partage de fichiers, un wiki collaboratif ou un outil de gestion de projets. Ce composant permet d'ouvrir, d'éditer et de travailler à plusieurs en temps réel sur des documents aux formats DOCX, PPTX, XLSX, PDF, ODT, ODS ou ODP, depuis un navigateur, sans que les données ne transitent par les serveurs de Microsoft ou de Google. Des plateformes comme Proton, Nextcloud Hub, OpenProject ou XWiki peuvent ainsi intégrer ce moteur d'édition dans leur propre interface.

Le socle technique d'Euro-Office repose sur un fork d'OnlyOffice. Et, on le sait, cela n'a pas été sans tension. Nous rapportions en avril qu'OnlyOffice avait dénoncé une violation de sa licence AGPLv3, en particulier la suppression de ses mentions de marque dans le code modifié.

Les développeurs d'Euro-Office justifient ce fork en expliquant qu'OnlyOffice refuse systématiquement les contributions externes, ferme des fonctionnalités dans les applications mobiles, et manque de transparence dans le code source. Ils pointent aussi la localisation quasi exclusive des équipes en Russie, un critère de confiance devenu déterminant pour certaines organisations.